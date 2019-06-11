РИАМО - 11 июн. Днем во вторник часть пользователей Telegram столкнулась с проблемами при использовании мессенджера, следует из данных сайта Downdetector.
О сбое сообщили жители разных регионов России и Украины, а также Чехии, Нидерландов, Франции, Монако, Великобритании, Ирландии, Кот-д’Ивуара и других стран. Как отметили пользователи, не работает мобильная и desktop версии мессенджера.
В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.
После началась блокировка сервиса на территории России, однако добиться полного прекращения его работы на данный момент Роскомнадзор не смог.
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