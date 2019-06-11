РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. Комплексное благоустройство дворовой территории началось на улицах Школьная и Московская в поселке Быково подмосковного Подольска, там отремонтируют тротуары и расширят парковочное пространство, сообщается в группе «Территориальный отдел «Стрелковский» | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках комплексного благоустройства дворовой территории в поселке Быково на улице Школьная, возле домов №№3, 5, 7 и Московская, у дома №6 проводятся асфальтные работы. Запланирован ремонт тротуаров, проездов, расширение парковочного пространства. После определения подрядчика запланированы работы по модернизации детской и спортивной площадок», – говорится в сообщении.

Территориальный отдел микрорайона благодарит активных жителей многоквартирных домов, принявших участие в голосовании на портале «Добродел». Это позволило включить дворовую территорию в программу комплексного благоустройства.