РИАМО - 11 июн. Каширский региональный оператор установил 725 серых контейнеров для смешанных отходов и 62 синих сетчатых для раздельного сбора мусора, контейнеры расставляются по мере подготовки местными администрациями и управляющими компаниями контейнерных площадок, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

В Каширский кластер входят Луховицы, Ленинский район, Ступино, Кашира, Коломенский округ, Дзержинский, Зарайск, Котельники, Домодедово, Лыткарино, Озеры и Серебряные Пруды.

«Мы продолжаем расставлять серые баки для смешанных отходов и синие сетчатые баки для раздельного сбора отходов. Там, где нет возможности обустроить контейнерные площадки, жителям ИЖС региональный оператор предлагает приобрести выкатные контейнеры различной емкости, в зависимости от интенсивности отходообразования, при условии, что данный населенный пункт находится в схеме санитарной очистки территории с указанием порядка накопления и периодичностью вывоза отходов», — говорится в сообщении.

Министерство ЖКХ Подмосковья договорилось с регоператорами и производителями о единой цене за выкатной бак по всему Подмосковью.

Для обустройства контейнерных площадок министерство ЖКХ Московской области разработало единый стандарт площадки, каждая контейнерная площадка должна иметь твердое покрытие, пандус для спуска контейнеров, ограждение с трех сторон, крышу для защиты от осадков.

С 1 января Подмосковье начало переход на систему раздельного сбора отходов. Всего в Подмосковье для организации современной системы сбора отходов министерством ЖКХ Московской области запланировано обустройство около 30 тысяч контейнерных площадок с твердым основанием для раздельного сбора ТКО в многоквартирном жилом фонде, секторе индивидуального жилищного строительства и СНТ, из них уже более 6,5 тысяч уже обустроены по стандарту.

На площадках для сбора мусора устанавливают два типа контейнеров – синий для «сухих» отходов (стекло, пластик, алюминий, картон, бумага, пригодные к переработке) и серый для органических отходов. Всего будет установлено 98,5 тысяч контейнеров, в том числе 32,5 тысячи синих контейнеров для сухого мусора. Для обслуживания контейнеров будет задействовано более 920 мусоровозов.