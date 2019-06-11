РИАМО - 11 июн. В Московской области разрабатывается мобильное приложение «Подмосковные стройки», с помощью которого жители региона смогут узнавать о ходе строительства и надежности застройщиков, сообщил во вторник начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

«Сейчас в стадии реализации мобильное приложение «Подмосковные стройки». Это интересная конструкция, когда человек может просто подписываться на обновление конкретного строительства и получать push-уведомления», - сказал Гарибян в ходе Всероссийского совещания по долевому строительству.

Также он отметил, что Главгосстройнадзор Подмосковья реализует совместный проект с порталом «ДомКлик» от Сбербанка.

Во вторник Минстрой России проводит Всероссийское совещание «Новеллы законодательства о долевом строительстве». В рамках мероприятия обсуждается изменение законодательства о долевом строительстве, которое вступит в силу с 1 июля текущего года, а также тема реализации региональных планов-графиков (дорожных карт) по осуществлению мер по решению проблем обманутых дольщиков.

С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут накапливаться деньги дольщиков. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. Но часть уже начатых проектов девелоперы смогут достроить по старым правилам финансирования.