РИАМО - 11 июн. Департамент городского имущества города Москвы передал школе №17 в районе Коньково на юго-западе столицы право пользования многофункциональной спортивной площадкой, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Спортивный объект площадью 3 тысячи квадратных метров, который город передал школе №17 на праве оперативного управления, расположен по адресу: улица Введенского, дом 28, сооружение 1 и представляет собой многофункциональную всесезонную спортивную площадку, на которой одновременно смогут заниматься от 25 до 50 человек», - сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Школа является базовой площадкой по сдаче нормативов ГТО. Предполагается, что на спортивной площадке будут проводиться фестивали ГТО и сдача нормативов.

«В начале нового учебного года наших учащихся и жителей района ждет приятный сюрприз: школа получит дополнительную площадку для занятия спортом и физической культурой. На стадионе будут проводиться уроки по физкультуре и занятия секций дополнительного образования, например, по футболу, флорболу, городошному спорту или легкой атлетике, а также спортивные праздники и соревнования, фестивали ГТО. Кроме того, воспользоваться площадкой смогут и все жители района», – отметила директор школы №17 Ксения Силиванова.

Спортивная площадка будет доступна для жителей района с сентября 2019 года.

Финансирование расходов на содержание спортивного объекта будет осуществляться в рамках государственной программы «Развитие образования города Москвы».