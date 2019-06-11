РИАМО – 11 июн. Производственную территорию освободили от самостроя на Никопольской улице на юге столицы, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости города Москвы.

Незаконное строение поста охраны демонтировано на улице Никопольская, владение 4.

«На земельном участке, предоставленном под производство товаров народного потребления, без разрешительной документации было возведено двухэтажное кирпичное здание поста охраны. Земельный участок под цели строительства - реконструкцию не предоставлялся. Разрешение на строительство не выдавалось. Объект был построен самовольно», – заявил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он дополнил, что приняты меры по освобождению производственной территории от самостроя.

«Незаконная постройка ликвидирована, земельный участок приведен в порядок», – резюмируется в сообщении.