РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. В подмосковном Подольске будут работать восемь пунктов приема заявок на участие в премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В усадьбе Ивановское во вторник открылся ежегодный городской форум активистов, общественных, молодежных, социально ориентированных некоммерческих организаций «Береги честь города». В рамках мероприятия обсуждали и участие в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

«В этом году все проекты, которые победят в премии губернатора, получат премию в размере 180 тысяч рублей. И лауреатов будет ровно одна тысяча. По итогам прошлого года хочу отметить, что горожане смогли инвестировать 5,9 миллиона рублей в существующие проекты благодаря своему интеллектуальному потенциалу», – сказала замглавы администрации по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова.

Она надеется, что этот рекорд будет побит.

«Отмечу, что отдел социальных коммуникаций администрации создан как раз для того, чтобы услышать мнение каждого жителя и помочь реализовать свои инициативы», – подчеркнула Бабакова.

В Подольске сформированы пункты приема заявок на участие в премии губернатора Московской области. Центральными будут: отдел социальных коммуникаций администрации (улица Кирова, дом №4, кабинет №124) и Московский областной гуманитарный институт (улица Комсомольская, дом №1, 4-й этаж).

Также пункты будут сформированы в микрорайонах городского округа: в микрорайоне Дубровицкий – поселок Дубровицы, дом №35А; микрорайон Стрелковский – поселок Быково, улица Центральная, дом №5; микрорайон Климовск – улица Ленина, дом №5; микрорайон Львовский – улица Красная, дом №2А; микрорайон Лаговский – поселок Железнодорожный, улица Большая Серпуховская, дом №214В и микрорайон Кузнечики – улица Армейский проезд, дом №7, помещение 2.

Подача заявок на соискание ежегодной премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» стартовала 3 июня и продлится до 4 августа. В нынешнем году проекты подаются в четырех номинациях: «Экология», «Волонтеры и благотворительность», «Творчество и духовное наследие», «Прорыв». Каждый соискатель сможет представить только один проект.

Также в скором времени начнется прием заявок и на соискание премии главы горокруга. Подробности можно узнать по телефонам: 8(496)755-57-70 и 8(496)754-66-36.