РИАМО – 11 июн. До конца 2019 года из аварийного жилья в Орехово-Зуевском городском округе переселят 108 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках реализации государственной программы Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в текущем году в городском округе планируется расселить 108 жителей, проживающих в 44 аварийных помещениях общей площадью 1908 квадратных метров.

«Новостройки с квартирами для переселенцев построены на улицах 1 Мая и 30 лет ВЛКСМ. В настоящее время ведется постановка объектов на кадастровый учет. Вручение ключей планируется в третьем квартале 2019 года», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Он дополнил, что в 2020 году в рамках госпрограммы планируется переселить еще 255 граждан из 95 аварийных помещений площадью 4331,5 квадратных метров.