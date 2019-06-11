РИАМО - 11 июн. В Подмосковье почти 33 тысячи выпускников девятых классов во вторник написали ГИА по литературе, физике, информатике и ИКТ, а также биологии, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Экзамены прошли в 442 пунктах проведения, оборудованных в соответствии с установленными требованиям. Экзамены прошли без нарушений, в штатном режиме», – отметила Забралова.

Она добавила, что за ходом проведения экзаменов наблюдали 773 аккредитованных общественных наблюдателей и девять онлайн-наблюдателей в ситуационном центре Московской области.

Больше всего ребят выбрали сдавать испытание по биологии – 16,5 тысяч человек. Следующая по популярности сегодня шла физика – ее написали 7,6 тысячи.

«Для девятиклассников экзамены подходят к концу. Совсем скоро ребята узнают результаты сдачи последних предметов по выбору и получат аттестаты. Впереди у них выбор – продолжить обучение в старшей школе или пойти получать профессию в средне-специальном образовательном учреждении. Любое решение будет верным, желаю успехов и удачи в дальнейшей учебе», – резюмировала Забралова.