РИАМО – 11 июн. Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в сбыте наркотиков, передает «Интерфакс».

«Мы будем обращаться в прокуратуру. Инициаторы завтрашнего марша не идут на контакт с мэрией для обсуждения безопасности граждан на этом мероприятии. Предлагают обсуждать это в прямом эфире, но так нельзя – это серьезный вопрос», – сказал вице-мэр Москвы Александр Горбенко.

Накануне инициативная группа заявила о намерении провести в среду марш в центре Москвы в поддержку журналиста Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о сбыте наркотиков. Шествие планируется провести от станции метро «Чистые пруды» до здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, где затем пройдут одиночные пикеты. В настоящий момент акция не согласована с московскими властями.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире журналиста также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В настоящий момент Голунов находится под домашним арестом сроком на два месяца.

Руководство издания «Медуза» считает, что журналист невиновен и его преследуют из-за профессиональной деятельности. Ранее главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал, что в биоматериалах Голунова не обнаружили следов наркотиков.

Ранее представитель МВД Станислав Колесник заявил, что полиция окажет содействие органам власти в обеспечении безопасности массовых мероприятий, которые могут пройти в Москве в связи с делом Голунова.