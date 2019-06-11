РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий во вторник поздравил ветерана Великой Отечественной войны Таисию Морозову с 90-летним юбилеем, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Хочу пожелать Вам, Таисия Николаевна, в Ваш 90-летний юбилей долголетия, здоровья и активности. Именно из-за таких женщин мы и победили в войне», – сказал Ружицкий.

Он вручил женщине букет цветов и подарки от городской администрации и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Приду и на Ваш следующий юбилей, и на все последующие. Живите долго и счастливо», – заключил Ружицкий.