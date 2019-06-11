РИАМО - 11 июн. К строительной компании «Киберстрой» за нецелевое использование средств дольщиков был подан иск в суд на сумму три миллиарда рублей, сообщил во вторник начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Во вторник Минстрой России проводит Всероссийское совещание «Новеллы законодательства о долевом строительстве». В рамках мероприятия обсуждается изменение законодательства о долевом строительстве, которые вступят в силу с 1 июля текущего года, а также тема реализации региональных планов-графиков (дорожных карт) по осуществлению мер по решению проблем обманутых дольщиков.

«Мы сейчас пилотируем подачу исковых заявлений в части отстаивания в суде интересов прав участников долевого строительства. Мы сейчас подали один иск на сумму 3 миллиарда рублей – это компания «Киберстрой». Нами было установлено, что они вывели нецелевым образом 3 миллиарда рублей. Мы сейчас пытаемся с них взыскать эту сумму», - сказал Гарибян в ходе Всероссийского совещания по долевому строительству.

Ранее он сообщил, что в Московской области с 2018 года были проведены 225 внеплановых выездных проверок в сфере долевого строительства.

С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут накапливаться деньги дольщиков. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. Но часть уже начатых проектов девелоперы смогут достроить по старым правилам финансирования.