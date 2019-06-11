РИАМО – 11 июн. Около 20 тысяч маленьких пациентов в год смогут проходить лечение в новом отремонтированном корпусе Филатовской детской больницы в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Ввод корпуса в работу позволил увеличить количество проводимых операций и возможности реанимационной службы детской больницы имени Филатова как минимум в два раза. Все отделения оснащены современным оборудованием и зонами комфортного пребывания родителей», – отметил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

В здании расположено отделение реанимации для хирургических больных, крупное отделение хирургии новорожденных на 40 коек, где ежегодно получают помощь около 1,5 тысяч детей – в том числе недоношенных, а также приемное отделение. Реанимация рассчитана на 30 коек, 15 из которых предназначены для новорожденных.

«Маршрутизация пациентов обновленного корпуса организована таким образом, что проводить все медицинские манипуляции можно без транспортировки маленьких пациентов внутри здания, что особенно важно для больных, находящихся на искусственной вентиляции легких – подчеркнула главный врач детской больницы №13 имени Н.Ф. Филатова Антонина Чубарова.

Корпус оборудован современной видеосистемой, позволяющей выходить на связь с операционными в режиме онлайн, проводить консилиумы, а также организовывать телемедицинские консультации.

«Также помещения оснащены современной системой вентиляции с высокой кратностью воздухообмена и обеззараживанием воздуха, системой тепло- и водоснабжения с возможностью точной настройки параметров», – перечисляется в материале.

Детская городская клиническая больница №13 имени Н.Ф. Филатова – многопрофильный стационар, в составе которого крупнейший в Москве хирургический блок.

«Отделения реанимации новорожденных оказывают медицинскую помощь детям с патологиями развития и экстремально низкой массой тела. Большинство операций здесь проводится с использованием малоинвазивных методов и высокотехнологичного оборудования. Также врачи Филатовской больницы используют собственные разработки и уникальные методики, например, в области торакальной хирургии и хирургии новорожденных», – заключается в сообщении.