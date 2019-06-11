РИАМО - 11 июн. На сайте объявлений «Авито» появился уникальный лот недвижимости – авиалайнер Ту-134Б, в котором находился офис продаж застройщика, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Последние четыре года советский авиалайнер, который стоит рядом с Ходынским полем в Москве, служил офисом продаж апартаментов компании «Интеко».

«После завершения продаж необходимость в содержании офиса отпала, и теперь самолет может обрести нового владельца через «Авито», – отмечается в сообщении.

Стоимость самолета-офиса составляет 19 миллионов рублей.

На месте стоянки авиалайнера площадью 600 квадратных метров будет проведено благоустройство территории и появится детская площадка.