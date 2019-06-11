РИАМО – 11 июн. Воскресенские врачи спасли захлебнувшегося в озере ребенка, на момент поступления у него были закрытая черепно-мозговая травма и гипоксия, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В больницу в городском округе Воскресенск 7 июня бригадой скорой помощи был доставлен ребенок в тяжелом состоянии.

«Вместе с бабушкой он отдыхал на озере. Купаясь самостоятельно, ушел под воду, где находился, по словам очевидцев, не менее 7 минут, пока его не заметили отдыхающие. Они оказали мальчику первую медицинскую помощь, спустя 7 минут после вызова на месте оказалась бригада скорой, которая и доставила пострадавшего в больницу», – отмечается в сообщении.

На момент поступления ребенок находился тяжелом состоянии без сознания. Гипоксия, ослабленное дыхание, угнетение сердечно-сосудистой системы, закрытая черепно-мозговая травма.

«В течение двух суток врачи Воскресенской первой районной больницы проводили пострадавшему реанимационные мероприятия, направленные на коррекцию легочной и сердечно-сосудистой деятельности. Все это время он находился на искусственной вентиляции легких. В результате состояние мальчика удалось стабилизировать, сейчас он в сознании, функция жизненно важных органов опасений не вызывает», – подчеркнул главный врач Воскресенской первой районной больницы Юрий Райхман.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев дополнил, что спасти ребенка позволили слаженные действия сотрудников скорой медицинской помощи и врачей больницы.

«Я благодарю коллег за проявленный профессионализм и желаю мальчику крепкого здоровья. А всем, кто любит активный отдых на природе напоминаю о соблюдении правил поведения на воде. Особенно внимательным следует быть родителям, если они отдыхают с маленькими детьми», – призвал он.

Администрация городского округа ищет спасших ребенка и оказавших ему первую медицинскую помощь.