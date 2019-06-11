РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов во вторник провел церемонию вручения муниципальных наград работающим в социальной сфере выдающимся горожанам за заслуги перед городским округом, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В усадьбе Ивановское во вторник открылся ежегодный городской форум активистов, общественных, молодежных, социально ориентированных некоммерческих организаций «Береги честь города». В рамках мероприятия Пестов вручил награды за заслуги и в связи с прошедшим Днем социального работника, который отмечался 8 июня.

«Недавно был День социального работника, в связи с этим хочу вручить несколько муниципальных наград нашим самоотверженным горожанам, которые работают в социальной сфере и на благо нашего округа», – сказал Пестов.

Знаком отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» I степени за плодотворную работу, большой личный вклад в развитие ветеранского движения и в связи с 80-летием наградили члена общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов округа Галину Грибкову.

Почетным знаком «Добро и милосердие» наградили за многолетний плодотворный труд замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций Ирину Бабакову.

Почетной грамотой наградили ведущего бухгалтера Климовского управления соцзащиты населения Елену Померанцеву, а также главного специалиста отдела жилищных субсидий МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» Людмилу Корабельщикову и других.