РИАМО – 11 июн. Обеспечен беспрепятственный проезд к жилым домам в Гагаринском районе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости города Москвы.

Пресечен факт ограничения доступа на земельный участок по адресу: Ленинский проспект, владение 44, строение 1. На территории несанкционированно были установлены металлические ворота, которые ограничивали проезд к жилым домам.

«Разрешительная документация на размещение ограждающих устройств – металлических ворот не выдавалась, доступ во двор был перекрыт самовольно», – отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Организована работа по освобождению земельного участка от незаконно размещенного на нем объекта.

«Ограждающее устройство демонтировано, обеспечен свободный доступ на территорию», – заключается в сообщении.