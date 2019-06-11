РИАМО - 11 июн. Движение транспорта ограничат на улице Дурова в Мещанском районе Москвы по причине проведения инженерных работ, говорится в сообщенииинформационного центра транспортного комплекса Москвы.

Так, для автомобилистов будет недоступен участок на Олимпийском проспекте в районе пересечения с Лаврским переулком.

«Особенности: поэтапное занятие 2-х полос с ликвидацией парковочного пространства», уточняется в сообщении.

Ограничения будут действовать с 15 июня по 31 августа в круглосуточном режиме.