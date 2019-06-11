РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. В микрорайоне Стрелковский Подольска отремонтировали семь из девяти запланированных участков автомобильной дороги Бяконтово – Услонь – Агафоново – Холопово, сообщается в группе «Территориальный отдел «Стрелковский» | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаются работы по асфальтированию участка автомобильной дороги Бяконтово – Услонь – Агафоново – Холопово, протяженностью 3 630 метров. Из запланированных девяти участков автодорог в микрорайоне Стрелковский на сегодняшний день ремонт выполнен на семи», – говорится в сообщении.

Это самый протяженный объект дорожного хозяйства микрорайона Стрелковский, вошедший в программу софинансирования. Ремонт дороги стал возможным благодаря активному участию жителей в голосовании на портале «Добродел», получив более 600 голосов.