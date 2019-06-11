РИАМО - 11 июн. В подмосковном Раменском 14 июня откроется социальная ярмарка «Ценопад», она будет расположена в центре города – в пешей доступности от Борисоглебского озера, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Производители и фермеры Московской области и соседних регионов представят широкий ассортимент продовольственной продукции и товаров народного потребления – всего более 500 наименований», – сказал министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников.

Ярмарка пройдет с 14 по 16 июня на Комсомольской площади. В ассортименте появляется все больше сезонных овощей и фруктов.

В этот раз представят краснодарскую клубнику по цене от 200 рублей за килограмм, молодой картофель – от 55 рублей за кило, огурцы и помидоры – от 100 рублей за кило.

Также жители смогут купить несколько видов черешни, нектарины и абрикосы, зелень, кабачки, а также сыры, в том числе, домашние по цене от 100 рублей, шашлык из сома и судака по цене 250 рублей, колбасные изделия, домашнее сало, кондитерские и хлебобулочные изделия.

«В этот раз «ценопадными» станут более 30 наименований продуктов питания», – добавил Посаженников.