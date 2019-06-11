РИАМО – 11 июн. Благодаря господдержке компания «Спасский и Партнеры» из Ленинского района увеличила объем производства и количество рабочих мест, фирма является официальным поставщиком на российский рынок пищевых ингредиентов ведущих немецких производителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Спасский и Партнеры» была основана в 2011 году как официальный поставщик на российский рынок пищевых ингредиентов ведущих немецких производителей. На сегодняшний день – это современное производство пищевых ингредиентов для мясо-,птице- и рыбоперерабатывающей промышленности, а также в направлении HoReCa (сфера услуг индустрии гостеприимства и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением продукции в месте продажи) и ритейла», – отмечается в сообщении.

Ассортиментный ряд компании включает более 250 наименований вкусо-ароматических и функциональных смесей, маринадов и других ингредиентов под собственной торговой маркой.

В 2013 году компания открывает современный складской комплекс, а в 2015-м начинает масштабный проект создания собственного производства на площади более 3 тысяч квадратных метров в Ленинском районе.

«Для этих целей было закуплено современное оборудование производства немецкой компании Amixon, которая является общепризнанным лидером в своем сегменте. Также был создан инновационный центр, благодаря которому технологи получили возможность проводить пробные выработки готовой продукции и приезжать к заказчикам с уже готовыми взвешенными решениями», – поясняется в материале.

ООО «Спасский и Партнеры» является участником национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».

«Компания неоднократно становилась получателем финансовой поддержки правительства Московской области, благодаря чему удалось модернизировать производство и предложить не только российским, но и зарубежным мясоперерабатывающим предприятиям востребованный и конкурентный продукт», – подчеркивается в сообщении.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов рассказал, что полученные с 2015 по 2018 год субсидии позволили увеличить среднесписочную численность компании на 311% с 18 до 74 человек, и в среднем на 22% увеличились налоговые отчисления в бюджет Московской области.

Только в 2018 году финансовая поддержка на модернизацию производства из правительства Московской области составила 2,28 миллиона рублей.

«ООО «Спасский и Партнеры» является одним из динамично развивающихся предприятий в своем сегменте, они не только увеличивают производство продукции, объем продаж и экспорта в зарубежные страны, но и уделяют большое внимание социальной политике на предприятии. Вместе с созданием новых рабочих мест, компания применяет современные и нестандартные практики по мотивации сотрудников и улучшению условий труда», – резюмировал Хромов.

В ближайших планах организации увеличение линейки вкусо-ароматических и функциональных ингредиентов, выпуск продуктов для сегментов HoReCa и ритейл, расширение рынков сбыта.