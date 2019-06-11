РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 июн. Огнеборцам Балашихи потребовалось 10 минут на ликвидацию возгорания мусора на улице Безымянная в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи, пострадавших нет, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Во вторник в 11:14 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Саввино, улица Безымянная. По прибытию пожарного подразделения было установлено, что происходит горение мусора», – сказала сотрудник.

Она добавила, что пожар был потушен в 11:24. Погибших и пострадавших нет.

Привлекаемые силы и средства: 5 единиц техники.