РИАМО - 11 июн. В Московской области с 2018 года были проведены 225 внеплановых проверок и 272 документарных проверки в сфере долевого строительства, сообщил во вторник начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

«Мы увеличили количество проверенных внеплановых проверок. С 2018 года мы провели 225 таких проверок. В 2017 году такой контроль был у министерства строительного комплекса, тогда было проведено 19 внеплановых проверок», - сказал Гарибян в ходе Всероссийского совещания по долевому строительству.

Он добавил, что также с 2018 года было проведено 272 документарных проверки, а также 69 материалов направлены в правоохранительные органы.

По словам Гарибяна, у Главгосстройнадзора региона находится под контролем почти 1,9 тысячи объектов в сфере долевого строительства, из них поднадзорных – 1,1 тысячи и более 750 неподнадзорных объектов.

Во вторник Минстрой России проводит Всероссийское совещание «Новеллы законодательства о долевом строительстве». В рамках мероприятия обсуждается изменение законодательства о долевом строительстве, которые вступят в силу с 1 июля текущего года, а также тема реализации региональных планов-графиков (дорожных карт) по осуществлению мер по решению проблем обманутых дольщиков.

С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут накапливаться деньги дольщиков. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. Но часть уже начатых проектов девелоперы смогут достроить по старым правилам финансирования.