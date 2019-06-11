РИАМО – 11 июн. Генпрокуратура запросила информацию о каждом понятом и закупщике, которые участвовали в операциях, связанных с правонарушениями по наркотическим статьям и проведенных УВД по ЗАО Москвы, где велось расследование дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс».

«Генеральная прокуратура запросила у всех своих подразделений по Западному округу Москвы сведения по всем понятым и закупщикам, участвовавших в ОРМ в УВД по ЗАО по делам 228 и 228.1 Уголовного кодекса», — сказал адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Дело Голунова было передано из УВД по ЗАО.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире журналиста также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В настоящий момент Голунов находится под домашним арестом сроком на два месяца.

Руководство издания «Медуза» считает, что журналист невиновен и его преследуют из-за профессиональной деятельности.

Ранее главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал, что в биоматериалах Голунова не обнаружили следов наркотиков.