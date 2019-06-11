РИАМО - 11 июн. Специалисты Минэкологии вынесли постановление о назначении административного штрафа ООО «Вармика» за организацию незаконной свалки в городе Яхрома Дмитровского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Компания, владеющая земельным участком на 64-м километре автодороги Москва – Дубна, получила разрешение на строительство центра по обслуживанию и ремонту автотранспорта и торгово-развлекательного комплекса.

«В ходе расследования установлено, что на первоначальном этапе строительства рабочие сняли и переместили плодородный слой грунта и произвели планировку участка с помощью строительных отходов. Площадь размещенного мусора составила 1170 квадратных метров, объем – 1115 кубометров», – отмечается в материале.

Инспекторы эконадзора отобрали пробы отходов для лабораторного анализа и расчета ущерба окружающей среде, который составил 9,4 миллиона рублей. По итогам рассмотрения материалов фирма оштрафована на 40 тысяч рублей. Решается вопрос о взыскании с нарушителя причиненного ущерба.