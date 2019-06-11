РИАМО – 11 июн. С начала года более 20 миллионов почтовых отправлений в Московском регионе выдано с помощью простой электронной подписи, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

Все больше жителей Москвы и Подмосковья выбирают услугу по ускоренному получению отправлений. Процесс выдачи с помощью этого сервиса занимает не больше 30 секунд.

«В Москве с помощью простой электронной подписи было выдано около 15 миллионов почтовых отправлений за первые шесть месяцев этого года. Это на 20% больше, чем было выдано за весь 2018 год. Услуга становится все более популярной: 71% от всех врученных почтовых отправлений – это посылки, выданные с помощью электронной подписи», – отмечается в сообщении.

Самые активные пользователи живут в Центральном, Восточном, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Юго-Восточном, Зеленоградском административных округах.

«В Московской области также наблюдается повышение популярности сервиса. За этот год выдано почти 7 миллионов почтовых отправлений. И это уже превысило показатели прошлого года на 47%. Всего доля почтовых отправлений, полученных по услуге, составила 72% от всех врученных посылок. Наиболее популярен сервис в Ленинском районе, где почти все посылки получают с помощью СМС», – уточняется в материале.

«Почта России» активно работает над внедрением передовых цифровых технологий.

«Мы стремимся сократить время обслуживания клиентов. Мы и дальше будем предлагать новые услуги, и конечно, работать над повышением качества обслуживания», – заявил директор филиала макрорегиона Москва Дмитрий Адушев.

Оформить простую электронную подпись можно бесплатно на официальном сайте «Почты России» или в почтовом отделении.

«В заявке указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт. Также заполнить анкету можно в любом отделении почтовой связи столицы и Подмосковья», – перечисляется в материале.

Если у клиента есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то для получения ПЭП ему необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте «Почты России» и нажать кнопку «Получить через госуслуги», после чего понадобится проверить или дозаполнить данные и принять пользовательское соглашение.

После завершения процесса оформления простой электронной подписи клиент получит смс-уведомление с подтверждением возможности ее использования. Все персональные данные передаются по защищенным каналам исключительно с согласия клиента, который оформляет ПЭП «Почты России».

После оформления заявления клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения.

«При получении посылки потребителю нужно будет назвать оператору свои имя и фамилию или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет СМС-сообщение или Push уведомление в мобильном приложении «Почты России» с кодом подтверждения. Его необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки», – заключается в материале.