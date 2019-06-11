РИАМО – 11 июн. Пожарные спасли двух и эвакуировали трех человек при ликвидации загорания в многоквартирном доме на улице Академика Комарова в столице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Во вторник в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Академика Комарова, дом 8. Здесь происходило загорание в одной из квартир на втором этаже жилого дома, личных вещей, мебели и мусора на общей площади около 25 квадратных метров.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 13:47 пожар был ликвидирован. В ходе ликвидации пожара, пожарные с вышележащих этажей спасли двух человек и эвакуировали трех человек», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что в результате инцидента пострадал еще один человек. До прибытия пожарно-спасательных подразделений, он покинул горящую квартиру – его осматривают медики.