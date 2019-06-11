РИАМО - 11 июн. Более 100 гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель в Истре пустят с молотка в июле этого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Как уточняется в материале, участки были изъяты по решению суда в связи с неиспользованием по целевому назначению.

«Земли сельскохозяйственного назначения являются землями повышенной ценности. Основной целью этих земель является производство натуральных продуктов питания. Земельные участки рассматриваются не только как основной природный ресурс государства, компонент окружающей среды, но и объект важного социального и культурного значения», – отмечается в материале.

На публичные торги выставили три земельных участка. Участниками публичных торгов могут стать все желающие, кроме собственников земельных участков – организаций, в отношении которых Арбитражным судом Московской области приняты решения об изъятии земельных участков в связи с неиспользованием их по целевому назначению.

Прием заявок осуществляется в Региональном центре торгов по адресу: БП Гринвуд, 69-км МКАД, строение 17, 5 этаж. С подробной информацией об участии в публичных торгах можно ознакомиться на Едином портале торгов Московской области, номера процедур 0001000590100001, 0001000590100002, 00400010300001.