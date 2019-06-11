РИАМО (РЕУТОВ) – 11 июн. После проведения модернизации физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) подмосковного Реутова сможет принимать у себя спортивные турниры и чемпионаты всероссийского уровня, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«По просьбам спортсменов администрация Реутова инициировала проведение общественного обсуждения проекта развития городского ФОКа имени Невзорова, расположенного на улице Октября. Концепция модернизации комплекса предусматривает расширение площадей действующих тренировочных площадок и возведение второго корпуса ФОКа, в котором, помимо спортивных залов на первом этаже, предусматриваются помещения гостиницы для размещения участников соревнований из других городов», – отмечается в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, все это позволит вывести горокруг на новый уровень как любительского, так и профессионального спорта, даст возможность принимать в городе крупные соревнования регионального, окружного и всероссийского уровней.

«Возможности существующего здания ФОКа в настоящее время задействованы полностью: свыше 500 человек занимаются в шести основных секциях. Наибольшей популярностью пользуются самбо, дзюдо, настольный теннис, бокс и другие виды смешанных единоборств», – говорится в сообщении.

По сведениям агентства, в настоящее время спрос на занятия спортом в Реутове превышает предложения. Есть много желающих заниматься бадминтоном и играть в волейбол, также много любителей настольного тенниса. В обновленном комплексе найдется место для каждого из них.

Спортсмены Реутова постоянно занимают призовые места в чемпионатах всероссийского и международного уровней. Только за последний год семеро реутовчан одержали победы на чемпионатах Европы, первенствах России и чемпионатах мира, а 14-летние Вадим Дедов и Богдан Усольцев стали чемпионами мирами среди кадетов и школьников, заключается в материале.