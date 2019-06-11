РИАМО – 11 июн. В Восточном округе москвичи могут арендовать 578 машино-мест сроком на 10 лет, их метраж составляет от 9 до 18,2 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

«В настоящий момент в Восточном административном округе жители семи многоквартирных домов могут арендовать напрямую у города 578 машино-мест в подземных паркингах многоквартирных жилых домов. Машино-места расположены в районах Богородское (92 машино-места), Гольяново (295 машино-мест), Ивановское (8 машино-мест), Измайлово (183 машино-места)», – заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что метраж машино-мест составляет от 9 до 18,2 квадратных метров, арендная плата колеблется от 2,5 до 5 тысяч рублей в месяц – в зависимости от удаленности парковок от МКАД, за исключением машино-мест, оборудованных системой Klaus.

Гаман напомнил, что с февраля 2019 года на востоке Москвы сдано в аренду 118 машино-мест.

«Наибольшее число машино-мест, арендованных москвичами в Восточном округе, находятся пользуются в районах Богородский и Измайлово. На долю этих районов приходится больше 20% всех машино-мест, предлагаемых в округе», – пояснил он.

Перечень машино-мест, предлагаемых городом в аренду на 10 лет без проведения торгов, размещен на портале mos.ru в разделе «Деятельность» и обновляется ежеквартально.

«Количество машино-мест по указанным в разделе адресам ограничено. Машино-места получают заявители, первыми подавшие полный комплект документов в департамент», – резюмируется в сообщении.