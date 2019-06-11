РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. Глава администрации Подольска Николай Пестов во вторник открыл ежегодный городской форум активистов, общественных, молодежных, социально ориентированных некоммерческих организаций «Береги честь города», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Открытие форума состоялось в усадьбе «Ивановское» во вторник. Мероприятие проводится для формирования социальных инициатив. Главными темами стали добровольничество, волонтерство, а также меры поддержки социально-ориентированных НКО, участие в соискании губернаторской премии «Наше Подмосковье» и многое другое. Открыл форум вступительным словом Пестов.

«Хочу выразить признательность всем участникам форума за то, что вы участвуете в жизни округа. И каких бы направлений мы не касались, это невозможно сделать без активного обсуждения с жителями, без вашего мнения. Поздравляю с наступающим праздником – Днем России и желаю всем вам успехов», – сказал Пестов.

Он отметил, что совсем скоро начнется прием заявок на соискание премии главы округа, которой отмечаются социально значимые общественные проекты горожан. Также планируется провести конкурс на лучшее название для данной премии.

По словам замглавы округа по вопросам социальных коммуникаций Ирины Бабаковой, на участие в четвертом городском форуме зарегистрировалось около 150 человек. В текущем году формат мероприятия было решено сделать в рабочем режиме, чтобы активисты могли не только узнать много новой информации, но и по итогам форума создать свой собственный социально ориентированный проект.

Форум будет проходить до 15:30. В рамках мероприятия будут работать четыре секции: зал «Центральный», где обсудят социальную культуру, парки и волонтерство; зал «Южный», где главной темой будет архитектурные и арт-объекты; зал «Северный», где темой будут социальные работники, девиантное поведение подростков и зал «Кузнечики» – ЖКХ и благоустройство.

Спикерами форума являются президент АОН «Центр социальных инициатив и культурно-делового сотрудничества «Яхонт» Сергей Антонов, замдиректора МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» Светлана Бутусова, директор ГБУСО МО «Подольский городской центр социальной помощи семье и детям» Ирина Анищенко и другие. В заключение мероприятия проведут пленарное заседание и подведут итоги форума.