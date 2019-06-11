РИАМО - 11 июн. В столице возбудили уголовное дело по факту ранения водителя из подмосковных Люберец на Большой Косинской улице, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 9 июня в 23:39 в службу «02» из службы «03» сообщили о ножевом ранении по адресу: Москва, Большая Косинская, дом 27.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции <…> по указанному адресу задержан мужчина 1977 года рождения, водитель, зарегистрированный на улице Большая Косинская, который изобличен в том, что в 23:30 по указанному адресу в ссоре ножом нанес удар в живот мужчине 1986 года рождения, водителю, проживающему в подмосковных Люберцах, который нарядом скорой медпомощи доставлен в медучреждение и госпитализирован в реанимационное отделение с проникающим колото-резаным ранением живота», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении москвича возбудили уголовное дело.