РИАМО - 11 июн. Свыше 32 тысяч выпускников сдали единый государственный экзамен по обществознанию, он прошел в Москве 10 июня в рамках основного периода государственной итоговой аттестации в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки города Москвы.

«Традиционно этот предмет является самым массовым экзаменом из тех, которые выпускники сдают по выбору», – рассказал руководитель регионального центра обработки информации (РЦОИ) Андрей Постульгин.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и 9 – с развернутым. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла. Ознакомиться с результатами экзаменов от 10 июня 2019 года выпускники смогут в своей образовательной организации или на официальном портале мэра и правительства Москвы (mos.ru) не позднее 25 июня 2019 года.

Примерный график публикации результатов и подачи апелляций по всем предметам размещен на официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «ГИА-11 ЕГЭ-ГВЭ/Расписание экзаменов».

Ответы на актуальные вопросы по проведению ЕГЭ, основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, а также решение проблемных ситуаций можно посмотреть в регулярной рубрике #ASK_ЕГЭ в социальных сетях Московского центра качества образования по хэштегу #ask_ЕГЭ. Рубрика полезна учащимся и их родителям. Все вопросы можно также задать в индивидуальном порядке по телефону информационно-консультационного центра РЦОИ: +7 (499) 653-94-50

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Следующие экзамены в форме ЕГЭ — по биологии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) — состоятся 13 июня 2019 года.