РИАМО – 11 июн. Шесть строящихся объектов в Москве могут стать проблемными в связи с переходом на проектное финансирование, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Пока из проблемных, на сегодняшний день, мы видим только шесть разрешений на строительство на 230 тысяч квадратных метров. На общей массе это обычный такой процент погрешности проблем в Москве, который мы всегда до этого решали в рабочем порядке. Поэтому мы думаем эту проблему решим», – сказал Хуснуллин в ходе Всероссийского совещания о долевом строительстве.

Во вторник Минстрой России проводит Всероссийское совещание «Новеллы законодательства о долевом строительстве». В рамках мероприятия обсуждается изменение законодательства о долевом строительстве, которые вступят в силу с 1 июля текущего года, а также тема реализации региональных планов-графиков («дорожных карт») по осуществлению мер по решению проблем обманутых дольщиков.

С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут накапливаться деньги дольщиков. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. Но часть уже начатых проектов девелоперы смогут достроить по старым правилам финансирования.