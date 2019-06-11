РИАМО – 11 июн. Подготовка к Международному фестивалю ландшафтного дизайна «Цветочный джем» набирает обороты, к 20 июня в столице «вырастут» 42 сада, созданные по проектам финалистов одноименного конкурса, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В этом году в конкурсе, помимо трех профессиональных номинаций (большие, средние, малые выставочные сады) появилась и новая – «Ландшафтный проект для социальных территорий».

«В ней участвуют шесть садов площадью от 50 до 100 квадратных метров. Их высадят на территориях школ, интернатов, больниц и других учреждений социального назначения. Проекты этой номинации представляют собой не только места для отдыха и не ограничиваются эстетической и экологической функцией. Все они также несут дополнительную функциональную нагрузку, соответствующую локации: это «терапевтические», сенсорные сады, творческие игровые пространства», – отмечается в сообщении.

Первый проект новой номинации – сад «Надежда» – был высажен 10 июня на территории Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» (другое название учреждения – Специальный (коррекционный) детский дом №1) на улице Академика Анохина.

«Авторы проекта «Надежда» - Инесса Каушаките и Светлана Горбатова (Россия), - задумали свой сад, как специализированную игровую площадку для государственных образовательных дошкольных учреждений коррекционного типа для детей с задержкой речевого и психо-речевого развития разной степени тяжести», – поясняется в материале.

В то же время эта необычная и яркая игровая площадка может быть интересна и для нейротипичных детей. Основной и связующим звеном территории стали две идеи: цветотерапия и сенсорная интеграция.

«Проект создан с надеждой на то, что эта детская площадка поможет детям с ОВЗ «выйти в норму», «скомпенсироваться», полноценно интегрироваться в общество, подарив радость и интерес к окружающему миру!» – добавляется в сообщении.

Кроме этого, 13 июня у посетителей будет возможность понаблюдать за созданием следующего «социального» сада, проекта, под названием «Чудо-юдо Рыба-кит»: его устроят на территории центра содействия семейному воспитанию «Кунцевский» (воспитанники этого центра – дети с ограничениями по здоровью). По задумке его автора, Екатерины Новицкой (Россия), сад олицетворяет морской мир, где внимание приковывает большой кит кораллового цвета (длина этого арт-объекта – более шести метров).

«Для устройства сада используют десятки самых разнообразных растений: ель, можжевельник, астранцию, бадан, веронику колосистую, ковыль, котовник, купальницу, молинию голубую, пионы, рододендроны, четыре вида эхинацеи, три вида шалфея. Тема волны и сине-голубые оттенки сада позволят добиться эффекта медитации», – говорится в сообщении.

Дополнительный терапевтический эффект оказывает наличие песка и мелких камней. Контакт с ними благотворно влияет на тактильное восприятие и эмоциональное здоровье.

«В саду предусмотрены различные функциональные зоны: площадь с волнообразной поверхностью пола как место для общения групп людей; зоны, где можно посидеть в уединении, разувшись и погрузив ноги в теплый песок; вертикальные «волны», на которых можно рисовать мелом; и, конечно же, сам кит – как игровой элемент», – разъясняется в материале.

В создании этого сада поучаствуют не только ландшафтные дизайнеры, но и сами ребята – старшие воспитанники центра «Кунцевский».

«Понаблюдать за созданием проекта можно 13 июня, в 13:00, по адресу: улица Академика Павлова, 15, строение 1», – дополняется в сообщении.

Среди других проектов, которые появятся в московских социальных учреждениях в самое ближайшее время – сад «Новая Земля» от авторского коллектива компании «Сокотра» (Ольги Грибовой и Анастасии Остроумовой)

«Этот сад – путешествие к недрам, романтика приключений и открытий. Снаружи он будет выглядеть, как удивительный остров с плавными очертаниями и необычными растениями. Углубившись на территорию «острова», посетитель обнаружит «разлом» – земля раздвигается и из неведомых недр рождается нечто совершенно новое. Яркие кактусы-небоскребы словно наше будущее, которое мы сами создаем», – уточняется в сообщении.

Сад «Новая земля» – подарок участников фестиваля пациентам и сотрудникам детской городской клинической больницы №9 имени Г.Н. Сперанского (Шмитовский проезд, 9). Монтаж этого сада начнется 15 июня.

Еще одна участница этой номинации, Лючия Нусинер из Италии, придумала сад «Исцеление природой» – его разместят на территории специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида №108, по адресу: Ленинский проспект, 97, корпус 3.

«Установка начнется 12 июня. Этот сад спроектирован так, чтобы оказывать терапевтическое воздействие на детей с ментальными и физическими особенностями. Посадки в «природном стиле» сделают сад похожим на фрагмент естественного ландшафта, где на посетителей будет действовать исцеляющая сила природы», – добавляется в пресс-релизе.

Сад под названием «Зеленая аптека Суворова» появится на территории Первой Градской больницы (городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова, по адресу: Ленинский проспект, 8). Этот проект придумывала большая команда авторов – Ирина Павлова, Марина Цай, Елена Володина, Елизавета Салихова, Анастасия Кряжевская, Татьяна Субочева, Полина Мишаго, Александра Лукичева.

«Зеленая аптека Суворова» – художественное воплощение концепции терапевтического сада и отражает ключевые принципы организации терапевтической среды: погружение в игровое и семантическое пространство, изолированность от шума, побуждение к созерцанию и снижению скорости движения, причастность к процессу создания сада через делание», – резюмируется в материале.