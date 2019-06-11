РИАМО – 11 июн. Столичная полиция поможет обеспечить безопасность в центре Москвы, где 12 июня может пройти акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, сообщает «Интерфакс».

«В соответствии с законодательством мы оказываем содействие органам власти и местного самоуправления в обеспечении безопасности массовых мероприятий. Поэтому содействие органам власти безусловно будет оказано», – заявил на пресс-конференции представитель МВД Станислав Колесник.

При этом он не располагает информацией о том, согласовано ли проведение акции.

Накануне инициативная группа заявила о намерении провести в среду марш в центре Москвы в поддержку журналиста Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о сбыте наркотиков. Шествие планируется провести от станции метро «Чистые пруды» до здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, где затем пройдут одиночные пикеты. В настоящий момент акция не согласована с московскими властями.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире журналиста также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В настоящий момент Голунов находится под домашним арестом сроком на два месяца.

Руководство издания «Медуза» считает, что журналист невиновен и его преследуют из-за профессиональной деятельности. Ранее главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал, что в биоматериалах Голунова не обнаружили следов наркотиков.

12 июня в стране отмечается День России. В центре Москвы запланированы массовые праздничные мероприятия. Как сообщалось ранее, в центре столицы перекроют несколько улиц: проехать нельзя будет с 12:00 и до окончания торжественных мероприятий. Полностью перекроют Москворецкую улицу, площадь Васильевский Спуск, Большой Москворецкий мост, а также улицы Ильинку и Варварку.