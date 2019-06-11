РИАМО - 11 июн. Специалисты Мосгосстройнадзора провели девять исследований различных аспектов строительства многоквартирного дома в Зеленограде и выявили несоблюдения правил, нарушители получили штрафные санкции и предписания, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

К проведению проверки привлекались эксперты отделов обследования инженерных сетей, пожарного контроля, обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций центра экспертиз («ЦЭИИС»).

«Специалисты центра экспертиз провели комплексное обследование монтажа оконных блоков, произвели отбор материалов для испытаний, выполнили работы по оценке соответствия фасадных конструкций и огнезащиты воздуховодов требованиям технических регламентов и проектной документации», — говорится в сообщении.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко отметил, что ведомство уделяет особое внимание качеству работ на строительстве жилых объектов.

«По итогам проверки генподрядной организации было выдано предписание об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении с наложением штрафных санкций на сумму 170 тысяч рублей. Все нарушения, выявленные в ходе надзора, участники строительства оперативно устраняют. Комитетом установлен контроль за устранением нарушений», — заключил председатель.

Утвержденным проектом предусмотрено строительство жилого дома общей площадью 6270 квадратных метров на 133 квартиры. Строительство ведется с мая 2018 года и планируется завершить в четвертом квартале 2019 года.

Объект возводится по адресу: Москва, Зеленоград, микрорайон 3Б, корпус 330 (Зеленоградский административный округ). Застройщиком и техническим заказчиком выступает ООО «ОДА Премиум», подрядчик – ООО «Альтстрой».