РИАМО - 11 июн. Пешеход погиб на трассе М-10 в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 12:40 в городском округе Солнечногорск на автодороге М-10 «Россия» – Пикино – Лунево – Носово насмерть сбили пешехода», – говорится в сообщении.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в настоящий момент уточняются.

В 2018 году смертность от дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье уменьшилась на 8,3%. В Московской области наблюдается устойчивое снижение смертности населения в результате ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе намерены снизить показатель смертности на дорогах в четыре раза.