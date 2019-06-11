РИАМО - 11 июн. Согласно первым результатам основного этапа проведения Единого госэкзамена уже 149 подмосковных выпускников получили наивысший балл, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Из них два человека - по географии, 86 - по литературе и 61 - по профильной математике», - уточнила Забралова.

Она напомнила, что число сдавших ЕГЭ на 100 баллов в 2018 году увеличилось более чем в полтора раза - с 323 до 530 человек.

«Весь год ребята готовились к экзаменам, волновались, и вот уже мы видим первые позитивные результаты - велико количество тех, кто набрал выше 80 баллов за экзамен. Конкурентоспособность подмосковных выпускников из года в год только растет», - отметила Забралова.

В Подмосковье каждому учителю, выпускники которого получили 100-балльный результат на ЕГЭ, выплачивают премию в размере 100 тысяч рублей.

Основной период сдачи ЕГЭ-2019 проходит в России с 27 мая по 13 июня.