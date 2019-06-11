РИАМО – 11 июн. Онлайн-торговля в Подмосковье выросла до 115 миллиардов рублей за минувший год, показатели превысили данные прошлых сезонов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

По данным Росстата, по РФ доля продаж через интернет выросла за 2018 год на 0,4% и составила 1,7% или 536,8 миллиарда рублей, что на 38,8% выше 2017 года в действующих ценах.

«По данным Росстата, по итогам 2018 года Московская область является лидером среди субъектов Российской Федерации по продажам через интернет. Доля онлайн-торговли Московской области за год выросла на 2% и составила 115 миллиардов рублей», – заявил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.