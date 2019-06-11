РИАМО - 11 июн. Тяжело избитый мужчина умер в больнице, не приходя в сознание, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним нарядом скорой медпомощи <…> с адреса: Вокзальный переулок, 9, мужчины 1980 года рождения, неработающего, зарегистрированного в 3-м Новоподмосковном переулке, и госпитализации в реанимационное отделение с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавший скончался, не приходя в сознание.

Собеседник агентства уточнил, что по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».