РИАМО - 11 июн. Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту кражи у компании девяти электросамокатов на общую сумму более 240 тысяч рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в ОМВД России по Басманному району Москвы обратился представитель компании, который сообщил о краже самокатов.

«Десятого июня установлено, что в период с 09:00 1 мая по 23:30 9 мая неустановленное лицо, находясь по адресу: Чистопрудный бульвар, дом 2, тайно похитило девять электросамокатов марки Ninebot Kickscooper ES2, после чего с места совершения преступления скрылось», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что компании был причинен материальный ущерб в размере 240 750 рублей.