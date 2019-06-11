Июнь 2019 в Москве может стать одним из самых жарких за последние 130 лет: уже в первую декаду месяца средняя суточная температура воздуха оказалась на пять градусов выше нормы, а похолодания пока не предвидится. Пока в столице от жары плавится асфальт, москвичи ищут способы охладиться. Где легче всего пережить жару в Москве, читайте в гиде РИАМО.

Ледяная пещера в Зарядье

© сайт мэра Москвы

Ледяная пещера – это пространственная арт-инсталляция в столичном парке «Зарядье», созданная художником Александром Пономаревым и архитектором Алексеем Козырем. Она дает гостям возможность совершить путешествие в мир снега и льда круглый год, а также ощутить величие северной природы. Изнутри вся пещера покрыта льдом и инеем и подсвечена светодиодами. Температура в Ледяной пещере – от минус 4 до минус 9 градусов, всем посетителям при входе выдают теплые куртки.

Где: Москва, парк «Зарядье»

Стоимость: взрослые – от 190 до 300 рублей (будни /выходные), дети до 18 лет – от 95 до 150 рублей, дети до 7 лет – бесплатно.

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Пляжи в парках

Зоны отдыха у воды этим летом заработали в 17 московских парках. Позагорать на берегу водоемов можно в Парке Горького, «Сокольниках», музее-заповеднике «Царицыно» и «Кузьминках». The Bassein в парке «Сокольники» – пожалуй, идеальная площадка для любителей отдыха у воды и пляжных вечеринок в стиле Ибицы. Там есть два больших бассейна (один из них с подогревом), столы для пинг-понга, пляжные качели, раздевалки, душевые и кафе с летней верандой. На территории The Bassein посетители могут воспользоваться прокатом полотенец и спортивного инвентаря. А в выходные на главном пляже «Сокольников» проходят DJ-вечеринки от резидентов ведущих клубных проектов столицы. В парке «Фили» открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки, с бесплатными шезлонгами и двумя понтонными бассейнами, вода в них поступает из реки, проходя очистку с помощью фильтров. Поплавать также можно в парке «Левобережный», на берегу Химкинского водохранилища.

Где: парки Москвы

Цена: бесплатно, бассейн в «Сокольниках» – от 500 рублей

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Крытый каток в парке «Сказка»

© сайт parkskazka.com

Каток парка «Сказка» прекрасно подходит для семейного досуга жарким летом. Здесь можно в любой сезон покататься на коньках и поиграть в хоккей, для этого на катке есть вся необходимая инфраструктура, от проката и заточки коньков до аренды клюшек. Сеансы катания на коньках отделены от сеансов игры в хоккей для удобства посетителей.

Где: Москва, ул. Крылатская, д. 18

Стоимость: 200 – 300 рублей за сеанс в будни и выходные соответственно

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«Территория мороженого»

© официальный сайт кафе "Чистая линия"

Укрыться от пекла в самом центре столицы можно на «Территории мороженного». Кафе-мороженое от компании «Чистая линия» работает на Тверской улице, в здании театра имени Ермоловой. Организаторы называют заведение «кондитерской со вкусом детства». В меню – три сорбета, четыре щербета и почти 30 видов мороженого, от классического сливочного пломбира до «Карельской клюквы» или черного мороженого «Уголек». А еще тут можно попробовать эскимо на палочке, которое прямо при вас за 30 секунд покроют белым, горьким или молочным шоколадом.

Где: Москва, Тверская улица, д. 5/6

Стоимость: средний чек – от 500 до 1000 рублей

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Мини-круизы по Москве-реке

Совершить небольшой речной круиз на теплоходе, с коктейлем в руке, обдуваясь свежим ветерком с Москвы-реки – хороший вариант для релакса после тяжелого рабочего дня. Центральная прогулочная линия Москвы – двухчасовой теплоходный маршрут по всему центру столицы, от Воробьевых гор до Павелецкой. С борта открывается вид на главные достопримечательности – Храм Христа Спасителя, Кремль, Собор Василия Блаженного, парящий мост «Зарядья».

Еще один популярный теплоходный маршрут проходит в районе Серебряного бора, мимо Живописного моста и Карамышевской плотины. От Северного речного вокзала, который недавно был отреставрирован, можно совершить двухчасовое путешествие по Химкинскому водохранилищу и посмотреть не только на живописные берега, но и на уникальные экспонаты музея ВМФ, среди которых – дизельная подводная лодка, боевой экраноплан «Орленок» и десантный катер «Скат». Теплоходы также отправляются от причала парка «Коломенское». Во время речных прогулок на теплоходах работают кафе, где можно перекусить и выпить прохладительные напитки.

Где: причалы у Новоспасского моста, в Парке Горького, Северный речной вокзал, парк «Коломенское»

Стоимость: взрослые – от 390 до 950 рублей, дети 6-12 лет – от 250 до 400 рублей, дети до 5 лет – бесплатно

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Зоны отдыха с купанием

Летом 2019 года Роспотребнадзор официально разрешил москвичам купание в семи зонах отдыха. Это пляж Левобережный, Мещерское, Черное и Школьное озера, зоны отдыха «Серебряный бор-2», «Серебряный бор-3» и «Тропарево». Во всех этих местах вода и песок соответствуют санитарным требованиям, прилегающие территории прошли специальную обработку, а безопасность на воде контролируют спасатели.

Где: зоны отдыха в разных местах Москвы.

Стоимость: бесплатно

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Фонтаны на ВДНХ

Отличный способ охладиться и заодно увидеть обновленные фонтаны «Дружба Народов» и «Каменный Цветок», которых нет в «Инстаграме» только у ленивого. Фонтаны были созданы в 1954 году по проекту архитектора Константина Топуридзе. С октября 2018 по апрель 2019 года они прошли реставрацию впервые за свою 65-летнюю историю и этим летом радуют москвичей и гостей столицы не только своим внешним видом, но и прохладой. Например, у «Дружбы Народов» 784 струи, высота которых достигает 20 метров. Хотя искупаться в фонтанах не получится, постоять под освежающими брызгами в жару – одно удовольствие и прекрасная возможность освежиться.

Где: Москва, ВДНХ

Стоимость: бесплатно

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«СнежКом»

Всесезонный горнолыжный комплекс «СнежКом» в ближайшем Подмосковье работает круглый год. Всего в одном километре от МКАД можно перенестись в зиму и оказаться на снежном склоне даже жарким летом. Если вы давно хотели встать на горные лыжи или сноуборд – сейчас самое время начать готовиться к зимнему сезону. Кроме того, здесь есть множество других развлечений, включая игровой центр, фитнес-клуб и аква-зону.

Где: Московская область, Красногорск, Красногорский бульвар, д. 4

Стоимость: 1 час – 700 рублей для взрослых и 450 рублей для детей до 14 лет в будни, в выходные – 1100 и 600 рублей соответственно

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Вейкбординг в Строгинской пойме

© пресс-служба министерства физкультуры и спорта Подмосковья

Вейкбординг – катание на доске с тросом, которая приводится в движение катером или лебедкой. Этот экстремальный вид спорта летом особенно популярен в столице. Вейкбордингом могут заниматься как дети, так и взрослые. Вейкборд-станция есть в Строгинской пойме, здесь можно не только охладиться в жару, но и прекрасно провести время, скользя по глади воды на большой скорости.

Где: метро «Щукинская», Авиационная улица, дом 79 корпус 1

Стоимость: от 1650 рублей за 15 минут катания

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Аквапарк «Мореон»

© Фото, страница аквапарка Вконтакте

Если отпуск еще не скоро, а на море очень хочется, можно съездить в крупнейший аквапарк Московского региона «Мореон» в Ясеневе. Там есть экстремальные горки, волновой бассейн, детский городок, теплая лагуна, джакузи, летняя терраса и пляж с песчаным покрытием. Все это включено в стоимость билетов, которые не имеют никаких ограничений по времени. Кроме того, работает магазин аксессуаров для плавания, фотостудия, рыбный пилинг и кафе.

Где: Москва, Голубинская ул., д. 16

Стоимость: взрослые – 1150 рублей, дети – 690 рублей, малыши ростом до 110 сантиметров – бесплатно

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Если вам все же слишком жарко в Москве, стоит отправиться в Подмосковье, где есть масса возможностей для летнего отдыха – пляжи, парки, интересные экскурсии и музеи, гастрономические находки .