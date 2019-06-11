РИАМО - 11 июн. Московская полиция проводит проверку по заявлению о краже у фирмы крупной суммы денег под предлогом оплаты товара, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Десятого июня в ОМВД России по Мещанскому району обратился генеральный директор фирмы, который заявил, что 2 ноября 2018 года неустановленное лицо под предлогом оплаты договора о поставке товара совершило хищение денежных средств в сумме 2,9 миллиона рублей, принадлежащих фирме», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате хищения фирме был нанесен материальный ущерб в крупном размере.