РИАМО - 11 июн. После обнаружения трупа мужчины в городском округе Электросталь сотрудники полиции провели разыскные мероприятия и задержали подозреваемого, избившего мужчину до смерти в ходе ссоры, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

9 июня в 00:27 возле жилого дома на улице Карла Маркса в городе Электросталь обнаружили труп мужчины 1989-го года рождения с гематомами на лице. Ранее его судили за кражу, крабеж и разбой.

«10 июня 2019 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 1-го отдела оперативно-разыскной части <…> установлен и доставлен в следственный отдел по городу Электросталь Следственного управления Следственного комитета России по Московской области гражданин Республики Беларусь 1969-го года рождения», — сказал собеседник агентства.

Подозреваемый совершил преступление во время ссоры, из-за внезапно возникших неприязненных отношений.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 уголовного кодекса Российской Федерации», — добавил собеседник агентства.

Эта статья касается случаев, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью и карается лишением свободы сроком до восьми лет.