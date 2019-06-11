РИАМО - 11 июн. В День России, 12 июня, в столице большую часть дня будет солнечно и тепло, только вечером могут пройти короткие дожди, сообщается на сайте «Метеовести».

«Большую часть праздничного дня Москва будет находиться во власти погожего и солнечного антициклона, и температура воздуха успеет подняться до плюс 27-29 градусов», — говорится в сообщении.

Только вечером атмосферный фронт принесет короткие дожди, обещая скорое похолодание.

Ранее синоптики предупреждали, что в Московском регионе в День России может прогреметь гроза, а порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду.