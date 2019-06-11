РИАМО - 11 июн. Дирекция дорожного строительства заключила контракт с АО «Стройтрансгаз» на строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - новый выход на МКАД с М-1 «Беларусь» Москва – Минск, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автодорога будет построена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое он дал во время обращения к жителям в феврале 2018 года.

«К строительным работам планируется приступить в конце июня. Окончание работ запланировано на 2020 год. На данный момент жители населенных пунктов Ромашково и Немчиновка имеют единственную возможность выезда в сторону Москвы – по улице Московская поселка Немчиновка, что приводит к серьезным пробкам на данном участке», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что новая автодорога снизит поток транзитного транспорта в Немчиновке и Ромашкове, а также обеспечит выезд из микрорайона Трехгорка на дорогу М-1 в сторону Москвы. Для водителей появится альтернативная возможность объехать пробку на Минском шоссе.

Протяженность участка строительства со съездами составит 4,2 километра. В рамках проекта планируется строительство транспортных развязок и двухполосного путепровода через автодорогу М-1 «Беларусь» длиной 94,8 метра. На дороге планируется установить шумозащитные экраны, новые инженерные коммуникации и наружное освещение.

Перспективная пропускная способность - свыше 70 тысяч автомобилей в сутки. Стоимость строительства дороги составляет 2,3 миллиарда рублей. Источником финансирования является Дорожный фонд Московской области.