РИАМО - 11 июн. В этом году на территории Московской области в 24 муниципалитетах открылось 46 пунктов велопроката, что по сравнению с прошлым годом на 40% больше, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«По сравнению с прошлыми сезонами ассортиментный перечень предоставляемых транспортных средств значительно расширен. В прокат можно взять не только велосипед, но и гироскутер, самокат или роликовые коньки», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Средняя цена проката велосипеда для взрослых – 200 рублей в час, для детей – 100 рублей в час. Прокат роликов – 150 рублей в час, гироскутер – 500 рублей в час.

«В некоторых муниципалитетах, например, в Одинцове, для многодетных семей и пенсионеров при аренде велосипеда предоставляется скидка», – добавил Посаженников.

В связи с тем, что подобные сервисы пользуются все большей популярностью у жителей и гостей Подмосковья, спектр предоставляемых услуг растет. Так, например, некоторые прокаты предлагают заранее забронировать понравившееся средство передвижения, другие предоставляют возможность взять велосипед на сутки, также почти в каждом сервисе предлагается защита и всевозможные аксессуары. Отдельное внимание уделяется специальным акциям и скидкам.

«Для того чтобы поездка на велосипеде принесла только удовольствие, необходимо помнить о безопасности – соблюдать правила дорожного движения, относящиеся к транспортным средствам. Также перед поездкой необходимо убедиться в исправности велосипеда – проверить тормозную систему, рулевое управление и целостность», – заключил министр.

На сегодняшний день велопрокаты расположены:

Воскресенск (улица Победы, дом 26),

Ленинский район (поселок Горки Ленинские, Центральная, д.1, Видное, Советский проезд, дом 2)

Пушкинский городской округ (2-й Фабричный проезд, 163, Ярославское шоссе, дом 6)

Долгопрудный (Молодежная улица, дом 1)

Егорьевск, Жуковский (МП «Парк КиО», Туполевской шоссе)

Королев (улица Степана Разина, 9, улица Дзержинского, 13/2, улица Пионерская, дом 30)

Луховицы (деревня Ильясово)

Красногорск (парк культуры и отдыха «Ивановские пруды»)

Балашиха (парк «Пехорка»)

Мытищи (улица Крупской, дом 23А, Олимпийский проспект, дом 15, корпус1)

Орехово-Зуево (улица Стадионная, дом 2, улица Ленина, дом 99, Лесопарк «Мельница»)

Павловский Посад (улица Большая Покровская дом 60В, улица Кирова, дом 95)

Подольск (улица Климента Готвальда, дом 6в, улица Большая Серпуховская, дом 14)

Серпухов (деревня Дракино, поселок Спас-Тешилово, поселок Авангард, Серпухов, улица Володарского, дом 19-А, улица Ленинского Комсомола, дом 89)

Ступино (Проспект Победы, 22, улица Андропова, 72, улица Калинина, 44)

Химки (улица Молодежная, дом 70)

Чехов (Московская улица, 87/1)

Клин (село Селенское, улица Преображенская, стр. 2)

Коломна (улица Лажечникова, 13, улица Полянская, станция «Коломна»)

Одинцово (Красногорского шоссе, 30й километр)

Щелково (улица Пушкина, дом 22а, Парк культуры и отдыха)

ЗАТО Звездный городок (Аллея космонавтов)