РИАМО – 11 июн. С 10 июня врачи взрослого и детского поликлинических отделений горбольницы Дзержинского будут вести прием в других подразделениях медучреждения, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении отмечается, что прием терапевтов будет проходить в стационаре на втором этаж в кабинетах №№1, 2, 3, 4. Прием врача-травматолога будет осуществляться в хирургическом кабинете приемного отделения, также в приемном отделении проведет прием врач-кардиолог. УЗИ, ЭХО-КГ, Холтер, ЭКГ можно сделать на 4 этаже.
Женская консультация и онколог расположатся на 1 этаже.
В детской поликлинике лор будет принимать в кабинете №39; дерматолог – в кабинете №37; окулист – в кабинете №32; невролог – в кабинете №21; хирург – в кабинете №33; эндокринолог - в кабинете № 36. Сдать кровь можно будет в кабинете №10.
Информацию о приемах врачей можно уточнить у дежурных администраторов или по телефону: 8(916)388-70-47.
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