РИАМО – 11 июн. С 10 июня врачи взрослого и детского поликлинических отделений горбольницы Дзержинского будут вести прием в других подразделениях медучреждения, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«По техническим причинам с 10 июня прием специалистов взрослой поликлиники Дзержинской городской больницы будет проходить в других структурных подразделениях», – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что прием терапевтов будет проходить в стационаре на втором этаж в кабинетах №№1, 2, 3, 4. Прием врача-травматолога будет осуществляться в хирургическом кабинете приемного отделения, также в приемном отделении проведет прием врач-кардиолог. УЗИ, ЭХО-КГ, Холтер, ЭКГ можно сделать на 4 этаже.

Женская консультация и онколог расположатся на 1 этаже.

В детской поликлинике лор будет принимать в кабинете №39; дерматолог – в кабинете №37; окулист – в кабинете №32; невролог – в кабинете №21; хирург – в кабинете №33; эндокринолог - в кабинете № 36. Сдать кровь можно будет в кабинете №10.

Информацию о приемах врачей можно уточнить у дежурных администраторов или по телефону: 8(916)388-70-47.