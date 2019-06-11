РИАМО - 11 июн. Жители Подмосковья могут пожарить шашлыки в специальных зонах в 10 парках региона, в некоторых парках также можно купить шашлыки, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Костры можно разводить только в специально отведенных местах. Мангалы можно использовать законно тоже только в специально отведенных местах», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Мангальные зоны есть в парках «Наташинские пруды» в Люберцах, в Городском парке Красногорска, Принарском парке Серпухова, парке «Мысово» Долгопрудного, парке имени Л.Н. Толстого и «Подрезкове» в Химках, в Центральном парке и парке «Мечта» в Наро-Фоминском округе, в парке «Авангард» в Электростали и в парке «Дубрава» в Подольске.

Шашлыки можно купить в парке имени Талалихина в Подольске, в Городском парке Богородского округа, Центральном парке Долгопрудного, в парке «Елочки» в Домодедове, Городских парках Реутова, Солнечногорска, Жуковского и Раменского округа, парке «Ивановские пруды» в Красногорске, «Пехорке» в Балашихе.

Для разведения костров и установки мангалов в России предусмотрены правила, регламентирующие как отдых с шашлыком в лесной зоне, так и в городской черте.

В городских условиях жарка шашлыков в парках отдыха, во дворах жилых домов, на детских площадках, балконах квартир, крышах домов запрещена. Использование мангала приравнивается к использованию открытого огня, поэтому его эксплуатация в необорудованных местах также расценивается как нарушение закона.

Выезд на природу можно сделать максимально экологичным, если использовать газовые горелки и сухой розжиг как более безопасные средства. После завершения пикника костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.

В случае обнаружения лесного пожара, необходимо позвонить по телефону «112». О возгорании можно сообщить также через приложение «Берегите лес», которое можно скачать заранее, до поездки на пикник.